Güzel sözler 2019! En güzel sözleri ve mesajları sizler için hazırladık. Sevgiliye ya da arkadaşa resimli ve kısa güzel sözler gönderebilirsiniz. "Seni seviyorum", "İyi ki varsın" gibi bir çok güzel sözler burada.

GÜZEL SÖZLER - AŞK MESAJLARI

Benim için bir insanı sevmek onunla yaşlanmayı kabul etmek demektir. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.

Bir şiir yaz bana içinde alabildiğince mutluluk olsun ayın gölgesinde unutulan sevgi tohumlarıyla yeşere dursun veya bir şarkı söyle özlemimdeki sevgiliyi anlatsın yağan yağmurlarla ıslanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulasın.

Güllerimiz olsun kırmızı ve beyaz. Kırmızı güller senin, beyaz güller benim. Beni unutursan kırmızı güller solsun, ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun.

Asma suratını canımın içi, benim canım kanıyor. Asma suratını gece oluyor sanıyorum.

Sen Benim kadınımsın, yarınlarıma umutlarımsın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınlarım için bir merhabasın… seviyorum seni aşkım...

Seni ne kadar sevdiğimi öğrenmek istersen yere düşen her yağmur damlasını tutmaya çalış; tutabildiklerin senin sevgin tutamadıklarınsa; benim sana olan sevgimdir.

Bir gün dudakların kurusa okyanusu getiririm sana, Akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, Eğer gönlün sevgi ararsa kalbimi söküp getirim sana...

Bir muammadır AŞK. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır, AŞK.

Birgün bana soracaksın,beni mi yoksa hayatı mı daha çok seviyorsun diye. hayatı diyeceğim, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayatım sensin.

Gel ey yar... Sabahın ilk ışıkları gibi... Yağacak sağanak yağmurun ilk damlaları gibi… Gel ne olursan gel!



Mavililer giyer deniz olurum, yeşiller giyer bahar olurum, belli olmaz belki birgün beyazlar giyer senin olurum.

Her gün senin için ağlıyorum, Senin için yazıyorum sözlerimi ve resmine okuyorum Aşk Dolu Sözlerimi, Seni ne kadar Sevdiğimi bilmeni istiyorum Seni Çok Seviyorum..



Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aranızda tek fark var onlar milyonlarca sen birtanesin…

Gözlerine ilk baktığımda hayatı, ellerini ilk tuttuğumda heyecanı, şimdi ise AŞKI seninle yaşamak istiyorum.

Kırık bir hayatın sakat kalmış bir oyuncusuyum, Kalbim Kırıldı sakat kaldım Aşk Acısını Çektim ağladım, Seni bulmuşum hayatta susarmıyım sanıyorsun? Sana sevgim delice susturamaz beni kimse, seviyorum seni ölümüne…

Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam!

Bir yürek sevdim içinde sonsuz aşk olan Buram buram mutluluk kokan ve yüreğimde sonsuzum olan..



O kadar güzelsin ki yüzüne bakamiyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamiyorum. Öylesine baglanmisim ki sensiz duramiyorum.

Yeşil ağaçların sevgi kokan dalı gibisin, el değmemiş suların en saf örneğisin, sen benim dilberim sen benim biricik bebeğim sin seviyorum seni bebeğim..



Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevecegim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin…

Aşık olupta onun acısını çekene sorun aşk nedir? diye, aşkı boş sözlerle tarif edemezsiniz! Kalbin acı çekiyorsa anlarsın ancak aşkı..



Sen bazen zifiri karanlik gecemin günesi, sen bazen hayatin cesaret veren mutluluk yani ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin.

Sevgi uçurumuna Düşmüş Sevgi Kurbanıyım, Sensiz Kalmış Sevgi Fukarasıyım… Bir Yaz Sabahının Sıcak Gülüşü Gibisin, Seninle Hayatım Sıcak Seninle Hayatım Parlak Bebeğim benim..

Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettigim zaman, üzüntülerimi alip onlarin yerine o tarifsiz sicakligi koymayi basariyorsun…

Seni bir Güne Değil Her günüme Yazdım, Seni Sadece hayatıma Değil Mahşerimede Yazdım!!!

Sana nasil hitap etmeliyim bilmiyorum. Hayatim desem hayat çok kisa, çiçegim desem çiçek soluyor. Sana canim demeliyim, çünkü bu can sen oldukça yasiyor…

Alev Alev yanan Bu kalbim Aşkınla Olur, bedenime Dermanım, Sensiz Bu Can için Olmazki yarın, gel benim iLk Baharım gel benim iLk baharım.

Dogan her günün sabahinda, içimde gözlerini görebilmek aski olmasa, inan hiçbir seye degmezdi yasamak..

Ne Uzaklık Hasretime Çaare Oldu, Ne Hastalık yarama Merhem Oldu. Tek İSteğim Seninle olmaktı, öLürsem Ne Hastalıkdan Ne Dert yarasından öLürüm, Ölürsem Sensiz Olduğuum için Ölürüm Gülüm.

Ben sevdanin sokaginda oturuyorum… Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.

Kısmetimsin Ceylan Gözlüm hecelerimsin Sensiz Olan Günlerimde hayatıma Kimse Girmesin, Seni Sevdiğim Gün yeniden Doğdum Sensiz Olduğum Gün Ölürüm ben Ölürüm Sevgilim..

Yüregim hafif islaktir benim kuytu köselerde aglamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez günese asmaktan.

Yazılar Nekadar Sevgi Sözcüğü Anlatırsa Anlatsın inanma gel Başını koy Göğsüme Kalbim Anlatsın Aşkı Sana Birtanem..