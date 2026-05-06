Teknoloji, inovasyon ve insan odağında güzellik
L'Oréal Türkiye, 40'ıncı yılını güzelliğin bireyden topluma uzanan etkisini teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında ele alan bir etkinlikle kutladı
L’Oréal Türkiye, 40. yılını İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte tekno-güzellik uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş güzellik deneyimi ziyaretçilere sunuldu.
Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik destekli uygulamalarda makyaj, saç ve cilt ürünleri sanal olarak deneyimlenebilirken, farklı cihazlarla cilt ve saç analizi yapılarak kişiye özel bakım önerileri oluşturuldu.
L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, güzelliğin yalnızca fiziksel görünümle sınırlı olmadığını; özgüven, bakım, aidiyet ve toplumsal kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
Panayotova sözlerine şöyle devam etti:
“Güzellik sadece görünenle sınırlı değil; bireyleri güçlendiren, toplumsal fayda yaratan ve ekonomiyi dönüştüren stratejik bir güç. Günlük bakım ritüellerinden bireylerin özgüvenli hissetmesine, toplumsal kalkınmadan ekonomik büyümeye uzanan geniş bir etki alanından söz ediyoruz. Tüketicilerimize her temas noktasında ‘Görülüyorsunuz, sizi anlıyoruz ve kendi benzersiz hikayenizde her zaman yanınızdayız’ mesajını veriyoruz. “Her Şey Seninle Güzel” diyerek insanların hayatı güzelleştirdiği her ana 40 yıldır eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu güvenle, bilimi, teknolojiyi, inovasyonu ve insanı odağımıza alarak geleceğin güzelliğini bugünden yaratma kararlılığımızı sürdürüyoruz.”