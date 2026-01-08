Habertürk
        Haberler Magazin Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a: Çocukları annelerine karşı dolduruyorsun - Magazin haberleri

        Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a: Çocukları annelerine karşı dolduruyorsun

        Çekişmeli boşanma süreci devam eden Güzide Duran, uzun süredir göremediği çocuklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy'a sert sözlerle seslenen Duran; "Çocukları annelerine karşı doldurup sonra sevgi gösterisi yapman babalık değil"

        Giriş: 08.01.2026 - 20:56 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:56
        Güzide Duran, 2008 'de nikâh masasına oturduğu ve iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy ile bir süredir çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyor.

        Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ikinci duruşmasında da boşanma gerçekleşmezken, Duran duruşma salonundan gözyaşları içinde ayrılmıştı.

        Uzun süredir çocuklarını göremeyen ve bu süreçte çocuklarıyla arası açılan Güzide Duran, sosyal medya hesabından Adnan Aksoy’a sert sözlerle seslendi.

        Adnan Aksoy’un oğlu Emir için yazdığı bir şiiri paylaşmasının ardından açıklama yapan Güzide Duran, şu ifadeleri kullandı; "Çocukları annelerine karşı doldurup sonra sevgi gösterisi yapman babalık değil, ikiyüzlü bir davranıştır. Bu tutumun çocuklara zarar verdiğinin farkına var ve derhal vazgeç."

        Hatırlanacağı üzere; boşanma süreci devam ederken Güzide Duran, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişki nedeniyle de gündeme gelmişti. Duran, söz konusu ilişkinin boşanma kararı alındıktan sonra başladığını belirtirken, Aksoy bu iddiayı kabul etmemişti.

        Çekişmeli süreçte çocuklarıyla ilişkisi zedelenen Duran, geçtiğimiz ay Roma’ya gitmiş ancak aylardır göremediği çocuklarıyla bir araya gelememiş ve İstanbul’a geri dönmüştü.

