Güzide Duran’dan Adnan Aksoy’a: Çocukları annelerine karşı dolduruyorsun

Güzide Duran, 2008 'de nikâh masasına oturduğu ve iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy ile bir süredir çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ikinci duruşmasında da boşanma gerçekleşmezken, Duran duruşma salonundan gözyaşları içinde ayrılmıştı.

Uzun süredir çocuklarını göremeyen ve bu süreçte çocuklarıyla arası açılan Güzide Duran, sosyal medya hesabından Adnan Aksoy’a sert sözlerle seslendi.

REKLAM

Adnan Aksoy’un oğlu Emir için yazdığı bir şiiri paylaşmasının ardından açıklama yapan Güzide Duran, şu ifadeleri kullandı; "Çocukları annelerine karşı doldurup sonra sevgi gösterisi yapman babalık değil, ikiyüzlü bir davranıştır. Bu tutumun çocuklara zarar verdiğinin farkına var ve derhal vazgeç."

Hatırlanacağı üzere; boşanma süreci devam ederken Güzide Duran, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişki nedeniyle de gündeme gelmişti. Duran, söz konusu ilişkinin boşanma kararı alındıktan sonra başladığını belirtirken, Aksoy bu iddiayı kabul etmemişti.