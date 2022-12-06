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"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de defnedilen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güzin Çorağan'ın görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

GÜZİN ÇORAĞAN HAKKINDA Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı. Yine "Bizimkiler" dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.

Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.

UĞURTAN SAYINER 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Uğurtan Sayıner, geçtiğimiz yıl 77 yaşında hayatını kaybetti.

HİKMET KARAGÖZ Dizinin 'Çaycı Abbas'ı Hikmet Karagöz geçirdiği felç nedeniyle 27 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Aynı zamanda ressam olan Karagöz, 'Memleket', 'Tatar Ramazan', 'Bir Aşk Hikayesi' ve 'Deli Yürek' gibi dizilerde de rol almıştı.