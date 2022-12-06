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Haberler Magazin Güzin Çorağan'ın son görüntülerini Tayfun Çorağan paylaştı - Magazin haberleri
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Güzin Çorağan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın son görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çorağan paylaştı. Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görüntüler yürek burktu

Güzin Çorağan'ın son görüntülerini Tayfun Çorağan paylaştı - Magazin haberleri
Son görüntüleri ortaya çıktı
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"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle (Ulrike/Ulviye) hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de defnedilen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güzin Çorağan'ın görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çoğrağan paylaştı. Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

GÜZİN ÇORAĞAN HAKKINDA

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı. Yine "Bizimkiler" dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.

Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.

UĞURTAN SAYINER

'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Uğurtan Sayıner, geçtiğimiz yıl 77 yaşında hayatını kaybetti.

HİKMET KARAGÖZ

Dizinin 'Çaycı Abbas'ı Hikmet Karagöz geçirdiği felç nedeniyle 27 Ekim 2020'de hayatını kaybetti. Aynı zamanda ressam olan Karagöz, 'Memleket', 'Tatar Ramazan', 'Bir Aşk Hikayesi' ve 'Deli Yürek' gibi dizilerde de rol almıştı.

ERCAN YAZGAN

"Buyruuuun" repliği ve üzerinden yıllarca çıkarmadığı gömleğiyle hafızalara kazınan Ercan Yazgan, 2018'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu, 'Kapıcı Cafer' karakterine hayat veriyordu.

AYKUT ORAY

Dizide 'Katil' olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, film festivali için gittiği Köyceğiz'de 2009 yılında otel odasında ölü bulundu.

GÜZİN ÖZİPEK

Güzin Özipek, 'Bizimkiler' dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen babaannesi 'Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı.

Ünlü oyuncu, lenf bezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek, 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

YAMAN OKAY

Yaman Okay, 1993 yılında yaşamını yitirdi.

SAVAŞ YURTTAŞ

Dizide 'yengeç' lakabıyla tanınan Savaş Yurttaş, Nisan 2002'de kansere yenik düştü.

MEHMET AKAN

Huysuz ve cimri apartman yöneticisi 'Sabri Bey' yani Mehmet Akan, 2006 yılında aramızdan ayrıldı.

SAVAŞ DİNÇEL

Yapımda 'Şükrü' karakterini canlandıran usta sanatçı Savaş Dinçel, 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi ve aynı gün vefat etti.


ORHAN ÇAĞMAN

Evin büyükbabası 'Hüsnü' rolündeki Orhan Çağman, 1997'de vefat etti.

ERDİNÇ DİNÇER

Dizinin meraklı muhasebe müdürü 'Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer'in diziden sonra hayatı kolay olmadı. Uzun süre işsiz kalan Dinçer, siroz hastalığı nedeniyle 2010'da yaşamını yitirdi.

HALİT AKÇATEPE

Efsane dizide Halit Akçatepe "Sıfırcı Nazif" Edebiyat öğretmeni 'Nazif Güngör' rolünü canlandırdı. Televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.

LATİFE SARUHAN

'Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan, 2001 yılında vefat etti.

KEMAL İNCİ

Şevket'in şirket ortağı, Nimet'in ilk kocası, Özge'nin babası. Şevket'le kavga ettikten sonra, 2018'de aniden kalp krizinden vefat etmiştir.

BAYKAL KENT

Baykal Kent, birkaç bölümde Sabri'nin bandodan arkadaşı olarak Sabri'yle beraber gazinolarda çalgıcılık yapmışlardır. 6 Şubat 2012'de hayatını kaybetti.

ERDOĞAN TUNCEL (SAĞDA)

Nimet'in ikinci kocası. Emekli noter başkatibi. Başaran'lar tarafından samimiyetsiz, yapmacık ve yılışık bulunur. Özge ve Cem'in Nimet'in mirasından faydalanmasını istemez. Siyasal faaliyetlere ve partilere katılmıştır. Usta oyuncu 2012'de vefat etti.

SELÇUK ULUERGÜVEN

Davut Usta. Almanya'dan kesin dönüş yapmıştır. Sıhhi tesisat ve doğalgaz ustasıdır. Uzun yıllar Almanya'da kaldığından Türk milliyetçisi bir dünya görüşünü benimsemiştir. Babacan ve iyiliksever bir karakterdir. Oyuncu, kırılan kalça kemiğindeki protezin yerinden çıkması sonucu, yaklaşık 3 ay tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşama veda etmiştir. Cenazesi, 2004'te kaza sonucu ölen oğlu Eren'in yanında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

GÜNGÖR ERBAYIK

Özge'nin annesi. Aniden kocasını kaybettikten sonra yurt dışı gezisinde tanıştığı Raşit'le hemen evlenmiş, sonraki dönemlerde ruhsal sorunlar yaşamış ve Başaran'ları yıpratmıştır. Televizyonların en uzun süreli dizisi ''Bizimkiler''in, ''Nimet'' karakterini canlandıran oyuncu Güngör Erbayık 2012 yılında 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp krizi sonucu vefat eden oyuncu Erbayık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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