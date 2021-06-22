"SEN BENİM HAYATIMSIN"

Gwyneth Paltrow, 14 Mayıs'ta da 17. yaşına giren kızı Apple'ın doğum gününde duygusal bir yazı kaleme almıştı.

Mesajına, "Bu olabilir mi? Benim tatlı kızım, bugün 17 yaşına giriyorsun" diyerek başlayan Paltrow, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Sen benim hayatımsın... Sen her gün beni çok güldürüyorsun. Sen zeki ve çalışkansın. Çok büyük saygı duyduğum bir şekilde kendin olmayı başarıyorsun. Senin yaşındayken kendimi böylesine kabullenebilmeyi isterdim. Sen bir esin kaynağısın. Senin bu dünyaya geldiğin sabahı çok iyi hatırlıyorum. Bunun 17 yıl önce olduğuna inanamıyorum. Mutlu yıllar benim meleğim.