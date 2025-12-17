Habertürk
        Haberler Dünyadan Gwyneth Paltrow ilk kez hem kızı hem de oğluyla kırmızı halıda

        Gwyneth Paltrow ilk kez hem kızı hem de oğluyla kırmızı halıda

        Gwyneth Paltrow, yeni filminin New York galasına, eski eşi Chris Martin'den olan iki çocuğuyla katıldı. Paltrow, ilk kez her iki çocuğuyla birlikte gala pozu verdi

        Giriş: 17.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:23
        İlk kez iki çocuğuyla kırmızı halıda
        Gwyneth Paltrow, başrolleri Timothee Chalamet ile paylaştığı 'Marty Supreme' filminin New York'taki galasında ailesinden destek aldı. 53 yaşındaki oyuncu, filmin galasında iki çocuğuyla birlikteydi.

        Gwyneth Paltrow'un 21 yaşındaki kızı Apple Martin ile 19 yaşındaki oğlu Moses Martin, annelerinin yanında ilk kez kırmızı halı pozu verdi.

        New York galası için Apple Martin, annesinin 1996'daki 'Emma' filmi galasında giydiği elbiseyi giydi. Bu ayın başlarında Moses, annesi Gwyneth Paltrow ve Paltrow'un eşi Brad Falchuk ile birlikte filmin Los Angeles galasına katılmıştı.

        Gwyneth Paltrow - Chris Martin
        Gwyneth Paltrow - Chris Martin

        Apple Martin ile Moses Martin, Gwyneth Paltrow'un Coldplay solisti Chris Martin ile evliliğinden dünyaya geldi. 2003'te evlenen Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, 2014'te ayrıldı, boşanmaları resmi olarak 2016'da gerçekleşti. Paltrow, 2018'de senarist Brad Falchuk ile evlendi.

        Gwyneth Paltrow - Timothee Chalamet
        Gwyneth Paltrow - Timothee Chalamet

        Öte yandan Timothee Chalamet, geçen hafta sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte katıldığı Los Angeles galasında turuncu uyumuyla dikkat çekmişti.

        Timothee Chalamet ve annesi
        Timothee Chalamet ve annesi

        Timothee Chalamet, Los Angeles galasında bu defa annesi Nicole Flender ile baştan ayağa turuncu renkte giyinerek uyumlarını sergiledi.

