Gwyneth Paltrow ilk kez hem kızı hem de oğluyla kırmızı halıda

Gwyneth Paltrow, başrolleri Timothee Chalamet ile paylaştığı 'Marty Supreme' filminin New York'taki galasında ailesinden destek aldı. 53 yaşındaki oyuncu, filmin galasında iki çocuğuyla birlikteydi.

Gwyneth Paltrow'un 21 yaşındaki kızı Apple Martin ile 19 yaşındaki oğlu Moses Martin, annelerinin yanında ilk kez kırmızı halı pozu verdi.

New York galası için Apple Martin, annesinin 1996'daki 'Emma' filmi galasında giydiği elbiseyi giydi. Bu ayın başlarında Moses, annesi Gwyneth Paltrow ve Paltrow'un eşi Brad Falchuk ile birlikte filmin Los Angeles galasına katılmıştı.

Gwyneth Paltrow - Chris Martin

Apple Martin ile Moses Martin, Gwyneth Paltrow'un Coldplay solisti Chris Martin ile evliliğinden dünyaya geldi. 2003'te evlenen Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, 2014'te ayrıldı, boşanmaları resmi olarak 2016'da gerçekleşti. Paltrow, 2018'de senarist Brad Falchuk ile evlendi.

Gwyneth Paltrow - Timothee Chalamet

Öte yandan Timothee Chalamet, geçen hafta sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte katıldığı Los Angeles galasında turuncu uyumuyla dikkat çekmişti.

Timothee Chalamet ve annesi

Timothee Chalamet, Los Angeles galasında bu defa annesi Nicole Flender ile baştan ayağa turuncu renkte giyinerek uyumlarını sergiledi.