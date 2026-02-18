Canlı
        Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple'a zorbalık suçlaması

        Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple'a zorbalık suçlaması

        2014'te ayrılan Gwyneth Paltrow ve Chris Martin ikilisin üniversite öğrencisi kızı Apple hakkında, zorbalık ve okuldan atılma iddiası yayıldı. Apple'dan açıklama geldi

        Giriş: 18.02.2026 - 12:41 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:41
        "Zorbalık yapmadım"
        Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple Martin, hakkında zorbalık yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldığı yönünde iddia ortaya atıldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Apple, iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

        "Cevap vermek istemedim ama bu anlatı tamamen yanlış ve kontrolden çıktı" diye söze başlayan Apple, sosyal medya paylaşımında, “Hiçbir okuldan, özellikle de zorbalık yaptığım için atılmadım. İnsanların beni sevmemesini tamamen anlıyorum ve bu sorun değil! İnternet, insanların fikirlerini paylaşabileceği bir yer. Ama bu söylenti tamamen asılsız, ben öyle bir insan değilim ve bana yakın olan herkes bunu biliyor” dedi.

        ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde 'hukuk, tarih ve toplum' bölümünde son sınıf öğrencisi olan Apple, bir süre önce verdiği bir röportajda, babası gibi şarkıcı değil annesi gibi oyuncu olmak istediğini açıklamıştı. "Müzikal tiyatroyu seviyorum ama sahnede şarkı söylemek korkutucu. Dans etmeyi ve oyunculuğu seviyorum. Hayalim oyunculuk" demişti.

        Apple, 53 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow ve 48 yaşındaki Coldplay solisti Chris Martin'in 2014'te biten 11 yıllık evliliğinde dünyaya gelen iki çocuğundan büyük olanı. Apple'ın 19 yaşında Moses adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

