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H harfiyle başlayan hayvan isimleri

Türk alfabesinin onuncu harfi olan h harfi; bir soluk sesi olup, çıkış yerine göre gırtlak seslerinden bir tanesi olarak tarif edilmektedir. Sahip olduğu özellikler sebebiyle sürekli ve sızıcı harfler sınıfında yer alan h harfi, Türkçede birçok kelimenin ilk harfi olarak kendine yer bulabilmektedir. Peki, h harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? H harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

H harfiyle başlayan hayvan isimleri: h harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri? hteg
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Alfabemizde yer alan sert ünsüzlerden bir tanesi olan h harfi, genellikle Batı kökenli sözcüklerin ilk harfi olarak yer alsa da Eski Türkçeden bugüne gelen bazı kelimelerde de ilk harf olarak bulunabilmektedir. Peki, h harf ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, h harfi ile başlayan hayvanlar

H Harfi İle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinin onuncu, sessiz harflerin ise sekizinci sesi olan h harfi; g harfinden sonra, ı harfinden ise önce gelmektedir. Kelimelerin her noktasında kendine yer bulabildiği gibi, sözcüklerin ilk harfi olarak da görev yapabilen h harfi, bu özelliği sebebiyle birçok hayvan isminde de yer almaktadır. Memeli canlılar, kuşlar, balıklar ve böcekler dâhil olmak üzere h harfi ile başlayan hayvanların sayısı ise oldukça fazladır.

H Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

H harfi ile başlayan hayvanlar arasında hem karada hem de suda yaşayan birçok canlı bulunmaktadır. Bu hayvanların içinde hindi gibi çok bilinenleri olduğu gibi Hermit yengeçleri gibi hindiye nazaran daha az tanınan canlılar da yer almaktadır. Biz de bu başlık altında, öne çıkan ve insanlar tarafından tanınan 10 hayvan ismini listeledik.

  • Hindi
  • Horoz
  • Hamam Böceği
  • Hamsi
  • Hamster
  • Hipopotam
  • Hint Şebeği
  • Hüthüt Kuşu
  • Helikopter Böceği
  • Hint Bülbülü

H Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

H harfi ile başlayan ve diğerlerine oranla daha çok bilinen bu 10 hayvanın isimlerinin yanında, bu canlıların taşıdıkları birtakım özelliklerini de bilmek yararımıza olacaktır. Şimdi gelin, h harfi ile başlayan hayvanlar ve özelliklerini birlikte inceleyelim:

Hindi: Tavuksular takımının bir üyesi olan hindiler; günümüzde kümes hayvancılığının en önemli hayvanları arasında yer almaktadır. Amerika’nın keşfedilmesinin ardından dünyaya yayılan bu hayvanların ortalama yaşam süreleri ise yaklaşık olarak 10 senedir.

Horoz: Tıpkı hindi gibi bir kümes hayvanı olan horozlar, kendine has bir ötüşe sahip olan canlılardır. Tavuklara göre kuyruk ve boyun tüyleri daha uzun olan horozların ağırlıkları ise 3 ile 4 kilogram arasında değişmektedir.

Hamam Böceği: Hepçil böcekler arasında yer alan hamam böceklerinin yaklaşık olarak 4500 farklı türü bulunmaktadır. Kutuplar dışında dünyanın her yerinde yaşayabilen bu böceklerin ayak ve antenleri ise oldukça uzundur.

Hamsi: En çok Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de yaşayan hamsiler, sürüler halinde yaşayan ve boyları 18 cm’ye kadar varabilen bir balık türüdür.

Hamster: Kemirgenler sınıfının bir üyesi olan ve 9 farklı türe sahip olan hamster; meyve, sebze ve tahılla beslenen bir canlı türüdür.

Hipopotam: Su aygırı olarak da tanınan hipopotamlar, iri gövdeli otçul bir memelidir. Çok büyük bir kafaya sahip olan su aygırlarının ağırlığı da 450 kilograma kadar varabilmektedir.

Hint Şebeği: Köpeksi maymunlar sınıfının en bilinen üyeleri arasında yer alan Hint şebeklerinin ortalama yaşam süreleri 20 ila 25 yıl arasında değişmektedir.

Hüthüt Kuşu: İbibik olarak da bilinen bu kuş türü, kısa kanatlı kuşlar arasında yer almaktadır.

Helikopter Böceği: Sivrisinek, arı ve kelebekler ile beslenen ve halk arasında Yusufçuk olarak bilinen bu böcekler, göller ve durgun suları kendilerine yaşam alanı olarak seçmişlerdir.

Hint Bülbülü: Tüm dünyada sevilen ve bir evcil hayvan olarak değerlendirilen Hint bülbülleri; darı, tohumlar ve küçük böceklerle beslenmektedirler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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