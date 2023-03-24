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Haberler Gündem Eğitim H İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce H İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler hteg
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H ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce H ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Soluk sesleri sınıfından bir harf olan h harfi, Türk alfabesinin onuncu harfidir. Çıkış yeri olarak değerlendirildiğinde gırtlak sesleri ailesinin bir üyesi olarak öne çıkan h harfi, sürekli ve sızıcı bir özellik de göstermektedir. Türkçede kullanılan h harfi gerek batı dillerinden geçen kelimelerde gerekse de Eski Türkçeden günümüze gelen sözcüklerde ilk harf olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, h harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? H ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

H İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce H İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler hteg
HABERTURK.COM

Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe 600 binden fazla kavram, terim ve sözcükten meydana gelmektedir. Peki, h ile başlayan kelimeler nelerdir? H ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar...

H Harfi İle Başlayan Kelimeler

Sayıları 600 bini aşan kelimelerin içinde h harfi ile başlayan kelimelerin sayısı incelendiğinde, bu sayının 2000’inin üzerinde olduğunu görürüz. “Had” ve “hak” gibi 3 harften meydana gelen kelimeler ile “hareketlendirme” gibi on beş harfin yan yana gelmesiyle oluşan kelimeler arasında bulunan 4, 5 ve 6 harfli kelimeleri ise yazımızın devamındaki ara başlıklarda bulabilirsiniz.

H İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede h harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 58’dir.

  • hacı, hadi, hafi, hail, hain, haiz, haje, haki, hala, hale, halı, hali, halk, halt, hami, hamt, hane, hani, hara, harç, hare, harf, harp, hars, hart, hasa, haşa, hata, hava, havi, haya, haza, heba, hece, hela, hele, herk, hınç, hınk, hırs, hırt, hibe, hile, hişt, hiza, hobi, hoca, hona, hopa, hora, hoşt, höst, huni, hurç, huri, huşu, hüda, hüma.

H İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türk dilinde h harfi ile başlayan ve beş harften oluşan 250’nin üzerinde kelime olduğu bilinmektedir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiklerimizin listesi ise şu şekildedir:

  • habbe, habis, hacet, hacim, hadde, hadım, hadis, hafız, hakça, hakem, hakim, halat, halay, halef, halim, halis, halka, hamsi, hamur, hamut, hangi, hanım, hanut, haraç, haram, harap, hasar, hasat, hasbi, hasar, hasat, hasbi, hassa, haşin, hatim, hatta, hatun, havlu, havuç, havuz, hedef, heder, helva, hemen, herze, hesap, heves, heybe, heyet, hırbo, hırka, hırlı, hısım, hışım, hızma, hicap, hicaz, hiciv, hicri, hilaf, hilal, hilat, hisse, hissi, horon, horoz, hödük, höyük, hudut, hukuk, humus, hurda, hurma, hüküm, hülle, hülya, hüner, hüzün.

H İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede 6 harfli olup da h harfi ile başlayan 200’e yakın kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler içinde öne çıkanlar ise şu şunlardır:

  • hademe, hadise, hafıza, haksız, halhal, halıcı, halife, hallaç, halsiz, halter, hançer, handan, hanefi, haneli, harami, harika, harita, hasıla, hasılı, haslet, hasret, hassas, haşere, haşhaş, haşlak, haşmet, hatalı, hatıra, hatime, hattat, havacı, havale, havalı, hayali, hayati, hayret, hayvan, hazine, hececi, heceli, hediye, hektar, hepçil, hepten, hepyek, hercai, heybet, heyhat, hırsız, hırslı, hırvat, hicran, hicret, hiçten, hiddet, hikaye, hileli, hilkat, hilvan, hisset, hissiz, hitabe, hizmet, hoşluk, hoşnut, hoyrat, hurafe, hususi, huysuz, hürlük, hürmet, hüsran, hüthüt.

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce h harfi ile başlayan kelimelerin sayısının 10 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu kelimelerden bazılarını, anlamlarıyla beraber aşağıdaki listemizde görebilirsiniz:

  • Heaven: Cennet
  • Hot: Sıcak
  • Holly: Kutsal
  • Handsome: Yakışıklı
  • Husband: Koca
  • Horror: Korku
  • Hungry: Aç
  • Hunter: Avcı
  • Highway: Otoyol
  • Hello: Merhaba
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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