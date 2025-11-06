Haaland tarihe geçti, M. City kazandı: İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi. Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Eski takımı Dortmund'a gol atan Erling Haaland, üç farklı kulüp (Salzburg, Dortmund, Manchester City) adına üst üste beş Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandıran ilk oyuncu olarak tarihe geçti. İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta mücadelesi, 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in 59, 66 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-0 yendi.
"Hat-trick" yapan Nijeryalı santrfor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
Sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadığı ligde 9 puanla 9. sıraya yükseldi.
Gecenin en gollü mücadelesinde ise Club Brugge, sahasında Barcelona ile 3-3 berabere kaldı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyuna girdiği karşılaşmada Inter, konuk ettiği Kairat'ı 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere): 2-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya): 1-0
Ajax (Hollanda) - Galatasaray: 0-3
Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1
Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya): 3-3
Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan): 2-1
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya): 0-1
Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-0