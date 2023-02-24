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HAARP ve yapay deprem iddiaları! Bilim dünyasından yanıt geldi

HAARP yapay depreme neden olur mu? Hatay'da meydana gelen son depremler ve daha öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, HAARP nedir? HAARP yapay depreme neden olur mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • HAARP nedir, yapay depreme neden olur mu? Kahramanmaraş ve Hatay depremine HAARP mı neden oldu?

    HAARP nedir ve yapay depreme neden olur mu? Son olarak Hatya'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler ve daha önce Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerini HAARP teknolojisinin nden olduğu iddiaları sosyal medyada tartışılıyor. Peki, HAARP nedir, yapay depreme neden olur mu? İşte merak edilen detaylar...
  • HAARP nedir, yapay depreme neden olur mu? Kahramanmaraş ve Hatay depremine HAARP mı neden oldu?

    HAARP NEDİR, YAPAY DEPREM MÜMKÜN MÜ?

    HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

    HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELERDİR?

    Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
    Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.
  • HAARP nedir, yapay depreme neden olur mu? Kahramanmaraş ve Hatay depremine HAARP mı neden oldu?

    HAARP PROJESİ DETAYLARI

    HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.
    Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.

    Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.
  • HAARP nedir, yapay depreme neden olur mu? Kahramanmaraş ve Hatay depremine HAARP mı neden oldu?

    HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

    HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.
  • HAARP nedir, yapay depreme neden olur mu? Kahramanmaraş ve Hatay depremine HAARP mı neden oldu?

    NACİ GÖRÜR VE CELAL ŞENGÖR'DEN YANIT

    Prof. Dr. Naci Görür, HAARP'ın deprem yapma gücünün yer bilimcileri tarafından kabul edilmediğini söyledi. Prof. Celal Şengör ise HAARP teknolojisi ile yapay depremin mümkün olamayacağını söyledi.

     

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