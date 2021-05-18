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Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? 1981 Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir?

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Hababam Sınıfı serisinin son filmi olan 1981 yılı yapımı Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları ve konusu haberimizde...

Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları kimler? 1981 Hababam Sınıfı Güle Güle konusu nedir?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği Hababam Sınıfı Güle Güle filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Hababam Sınıfı Güle Güle filmi hakkında merak edilenler...

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Anadolu’nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi’nde bulur. Doğulu olması sebebiyetiyle öğrenciler tarafından küçük görülen Mehmet Hoca, bu durumu önce olgunlukla karşılar; daha sonraları ise bu durum ağırına gitmeye başlar. Öğrencilerle olan ilişkisini elinden geldiğince iyi seviyede tutmaya çabalayan Mehmet Hoca, bu çocukları etik olarak düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI KİMLER?

- İlyas Salman

- Adile Naşit

- Ayşen Gruda

- Mehmet Ali Erbil

- Savaş Dinçel

- Yaprak Özdemiroğlu

- Fulya Özcan

- Şevket Altuğ

- Hüseyin Kutman

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