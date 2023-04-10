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Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinden olan 'Hababam Sınıfı'nda rol alan Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etti

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  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Hababam Sınıfı'nın kadrosundan bir isim daha eksildi.

     
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel hayatını kaybetti.
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Demirel, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    68 yaşında vefat eden oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şaban' karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği 'Güdük Necmi' ile çalıyordu.
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Hababam Sınıfı'dan rol alan ve aramızdan ayrılan diğer isimler ise şöyle...

    Münir Özkul - Mahmut Hoca (5 Ocak 2018)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Adile Naşit - Hafize Ana (11 Aralık 1987)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri (29 Ekim 1986)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Kemal Sunal - İnek Şaban (3 Temmuz 2000)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Tarık Akan - Damat Ferit (16 Eylül 2016)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Halit Akçatepe - Güdük Necmi (31 Mart 2017)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Muharrem Gürses -  Okul müdürü Muharrem Gül (7 Nisan 1999)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Cem Gürdap - Tulum Hayri (11 Eylül 2007)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Akil Öztuna - Akil Hoca (18 Kasım 1976)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Ertuğrul Bilda - Kül Yutmaz (10 Aralık 1993)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz (18 Temmuz 2012)
  • Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Ayşen Gruda (23 Ocak 2019)

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