

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali hız kesmeden devam ediyor.

Bu sene 60. sanat yılının yanı sıra kendi adını taşıyan tiyatrosunun 50. yılını kutlayan; ülkemizin kültürel belleğinde yer etmiş isimlerden Ali Poyrazoğlu, oyuncu, yönetmen, radyo ve televizyon programcısı, yazar, çevirmen ve seslendirme sanatçısı olarak sayısız esere imza attı ve atmaya devam ediyor.

80’li yıllarda pek çok müzikalde rol alan ve kurduğu Yeşil Kabare’de Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda güldürü kadar müzik de önemli bir yer tutuyor. Bizet’nin Carmen’ine duyduğu yakın ilgiyi, 10 yıl önce yine İstanbul Tiyatro Festivali için yarattığı ve tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle yıllarca sürdürdüğü Asi Kuş’tan bildiğimiz Poyrazoğlu, yepyeni projesi Habanera Makamı’nda bir kez daha Carmen’e dönerek tiyatro ve operayı buluşturuyor.

MEDEA’YA İNCE AYAR

Poyrazoğlu bu gösteride, anılarından hareketle, mizahi diliyle ve caz tınıları eşliğinde, sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizmeye hazırlanıyor.

Ali Poyrazoğlu’na sahnede piyano ve vokalde Çiğdem Erken’in liderliğinde, trompette Barış Doğukan Yazıcı, kontrabasta Volkan Topakoğlu ve davulda Mertcan Bilgin’den oluşan Çiğdem Erken Kuartet eşlik ediyor. Poyrazoğlu’nun bu yepyeni ve eğlenceli gösterisi 19 Kasım Cumartesi saat 20.00’de ise Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.

26 Kasım’a kadar sürecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde. Festival, izleyicilerine gösterilerin yanı sıra çeşitli ücretsiz etkinlikler de sunuyor. Festivalin ücretsiz yan etkinlik takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://tiyatro.iksv.org/tr/yan-etkinlikler



26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Haftanın Oyunları

HABANERA MAKAMI

19 Kasım Cumartesi 20.00 / Süreyya Operası

ŞAHLARI DA VURURLAR

11 Kasım Cuma 20.00 / Ses Tiyatrosu

12 Kasım Cumartesi 15.00 / Ses Tiyatrosu

KAPALI

KAPALI

12 Kasım Cumartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

MOLIÈRE MARATONU: HASTALIK HASTASI (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 11.00 / Atlas 1948 Sineması

MOLIÈRE MARATONU: KİBARLIK BUDALASI (Perdeden Gösterim)

12 Kasım Cumartesi 14.30 / Atlas 1948 Sineması

MOLIÈRE MARATONU: TARTUFFE YA DA İKİYÜZLÜLÜK (Perdeden Gösterim)

TARTUFFE YA DA İKİYÜZLÜLÜK

12 Kasım Cumartesi 19.00 / Atlas 1948 Sineması

MEDEA’YA İNCE AYAR

13 Kasım Pazar 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne

14 Kasım Pazartesi 20.00 / Müze Gazhane Meydan Sahne