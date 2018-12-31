Yılbaşında Habertürk'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde Habertürk'de yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık Habertürk yayın akışı...

31 ARALIK HABERTÜRK YAYIN AKIŞI

13:00 Gün Ortası

14:20 Almanak

15:00 Habertürk Manşet

15:45 Almanak

16:00 Habertürk Manşet

16:30 Söz Sende

17:00 Akşam Haberleri

17:40 Almanak

18:00 Akşam Haberleri

18:40 Almanak

19:00 Ana Haber Bülteni

20:00 Başrol (Tekrar)

20:45 Almanak

21:00 Haber Bülteni

21:15 Teke Tek Özel

23:40 2019'a Doğru

00:15 Türkiye'nin Nabzı (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:15 Teke Tek Özel (Tekrar)

05:00 Haber Bülteni

05:20 Almanak

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