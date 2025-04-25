Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmurlu bir hafta sonu | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Yağmurlu bir hafta sonu

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hafta sonu hava tahminlerini kaleme aldı: Hafta sonu ülkemizde tahmini 70 kente yağmur düşer. Yağışların kuvvetli ve daha uzun süreceği alanlar Anadolu'da olacak...

        Giriş: 25.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmurlu bir hafta sonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hafta sonu yurt genelinde havalar nasıl seyredecek? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in değerlendirmesi şöyle:

        Türkiye'de kuvvetli gök gürültülü yağmurlar ve ilkbahar mevsimine uygun yağışlar kaydediyoruz, yer yer dolu yağışları ve şimşekli gök gürültülü hava nedeniyle tedirgin olsak da, bu şimşekler atmosferin kendi ahengi içerisinde, enerjiyi ve stresi dağıtma yöntemleri diyebiliriz. Bu vesile ile yeryüzünde biriken stres ve olumsuz enerjinin de dağılması ümidiyle. Hafta sonu Marmara'da en az yağmur İstanbul’a, en kuvvetli yağışlar ise Trakya’ya düşecek görünüyor. Trakya’da Kırklareli-Demirköy-Saray arasında cumartesi öğlen olurken kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve kısa süreli rüzgar fırtınaları görülebilir. Havanın bu coşkun hali İstanbul’a yaklaştıkça duruluyor.

        70 KENTE YAĞMUR DÜŞECEK

        REKLAM

        Hafta sonu ülkemizde tahmini 70 kente yağmur düşer. Yağışların kuvvetli ve daha uzun süreceği alanlar Anadolu’da. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevresi ile Bolu-Ankara arasında da yağmurlu bir hafta sonu olacak. Bandırma-Yalova boyunca yağış daha az ve yerel olarak etkili olur. Batı Karadeniz kıyılarında da önemli bir yağış beklenmiyor, kıyı ilçelerde hava bulutlu kalıyor ve kuzeydoğudan esen rüzgar, ısınmaya pek izin vermiyor.

        YER YER DOLU YAĞIŞLARI

        Doğu Anadolu ile Güneydoğu genelinde yağmurlar bereketi ile geliyor, 2 hafta önce yaşanan zirai don olaylarının topyekün bir hasar verdiği tarım sektörümüzde yağmur, bu tarihler için oldukça kıymetli. Fakat yer yer dolu yağışları ve kısa süreli rüzgar fırtınaları yıkıcı olabilir. Doğu ve Güneydoğu ile Trakya’da bu risk hafta sonu bulunuyor. İzmir ve çevresinde, Batı Akdeniz’e uzanan yağışlar cumartesi öğlen kuvvetlenebilir. Hava sıcaklıkları güneyde 20°C’lerde seyrediyor. Kıbrıs’ta Lefkoşa cumartesi öğlen biraz yağmur toplayabilir, Girne’de isd sabah-öğlen arası gök gürültüsü duyabiliriz ve kuvvetlice bir yağış geçişi görülebilir. Sıcaklıklar Kıbrıs’ta 23°C’den 18°C’ye geriliyor.

        SAĞANAKTA AĞAÇ DİPLERİNE DİKKAT!

        Yeni haftanın ilk 3 günü şimdilik Marmara’da gökyüzü gün içerisinde çoğunlukla güneşli olacak, gökyüzü sabah yine serin ve bulutlu olur. Yağışlar sırasında yıldırım düşmesi gibi riskler bulunuyor, kırsal kesimde yakalandığımız gök gürültülü sağanaklar sırasında ağaç diplerine girmeyelim. Yıldırımlar en çok ağaçlara ve direkler gibi cisimlere düşer bunu hatırlayalım.

        Kırım üzerinden güneye hareket eden hava, Karadeniz’i geçerken bulutlanıyor. Deniz üzerinde ve ülkemizin kuzey çizgisinde bulutluluk bir süre devam edecek. Yakın vadede özellikle Marmara ve Anadolu ile Karadeniz’de hava sıcaklıkları biraz azalacak, Mayıs ayının ilk günlerinde hava, bugüne göre 5-6°C daha soğuk olabilir.

        ÜŞÜTEN HAVALAR BİRAZ DAHA SÜRECEK

        Marmara’ya soğuk hava akışı sürüyor. İstanbul gibi kuzeyde kalan merkezler, bu soğuk rüzgarı diğer merkezlere göre kuvvetli alıyor. Gölge alanlarda 10°C kadar hissedilen sıcaklık altında üşüyoruz. Bu gölgede esintili, poyrazdan rüzgar alan şehirlerde daha çok hissedilen ve insanı üşüten havalar 4-5 Mayıs tarihlerine kadar sürebilir. Mayıs ayının ilk günleri sıcaklıklar mevsim normallerinde ve 2 ila 5°C altında seyredecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yağmur yağışları
        #hüseyin öztel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı