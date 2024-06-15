Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri

SERDAR ALİ ÇELİKLER:

- Hangi ülkeler finalist olur?

Almanya - Hollanda - İngiltere - Fransa dörtlüsünden ikisinin finalist olması muhtemel gibi gözüküyor.

- Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? Avusturya ve Danimarka ilgimi çekiyor. Bu iki ekip sürpriz yapabilir. - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO2024'te nereye kadar gider? Türkiye gruptan çıkar. Çünkü 6 gruptaki 4 üçüncü de çıkıyor. Türkiye en kötü 3.'lerden biri olmaz herhalde. 2. ya da 3. olarak çıkılır. 2. ya da 3. olunursa sonraki turda Fransa - İngiltere - İspanya/İtalya'dan biri ile eşleşiliyor. Orası da zaten bu genç takım için bence yeterli olur. REKLAM

MEHMET AYAN: - Hangi ülkeler finalist olur? Yolun sonu İngiltere Fransa finaline bizi götürüyor sanki… Almanya’nın bu kadar büyük deneyimiyle ve ev sahibi avantajıyla yine finalin söz sahibi ülkelerinden biri olduğunu söylemek güç değil. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? Türkiye’de bir grup (ki aralarında ben yokum) İtalya’ya hep soğuk bakar… Onlar için İTALYA peri masalı olur. Ben gök mavililerin yarı finalini mümkün görüyorum. Belçika ve İngiltere’ciler için peri masalı İTALYA… - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO2024'te nereye kadar gider? 16 takımın gruplardan çıkabileceği bir ortamda mümkün görüyorum ilk aşamayı geçmeyi… Ancak Gürcistan mücadelesi çok kritik… Sahada kaybedersek adım gibi biliyorum ki ZİHİNLERDE DE KAYBEDERİZ. Beraberlik moral bozmamalı… Hedef maçımız ÇEKYA olmalı… Son 16’yı mümkün, çeyrek finali olası görüyorum… Yarı final bence sürpriz… REKLAM

İBRAHİM YILDIZ: - Hangi ülkeler finalist olur? Ev sahibi Almanya, İngiltere ya da Fransa ve İspanya ile final oynar. Almanya disiplinli bir takım. İngiltere ile İspanya genç yetenekleri ile dikkat çekiyor. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Avusturya sürpriz takımlar. Avusturya şampiyonanın en renkli takımı olacaktır. - Türkiye gruptan çıkar mı? Nereye kadar gideriz? Genç oyunculardan oluşan Türkiye, gruptan çıkar. Rakip analistleri yaparak maçlara çıkıyor. Takımın omurgası, sistemi ve ekolü belirsiz. Disiplinli bir savunma ve etkili hücum hattını iyi organize edebilirse yolu uzayabilir.

İNANÇ ERGÜLEN: - Hangi ülkeler finalist olur? Yarı finalde Portekiz/Almanya - Fransa/İngiltere eşleşmelerini tahmin ediyorum. Finalistler bu 4 ülkeden olacaktır. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? REKLAM Avusturya ve Macaristan'a dikkat. Her ne kadar ölüm gurunda yer alsa da Arnavutluk'un turnuvaya renk katacağını düşünüyorum. - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO2024'te nereye kadar gider? En iyi 4 grup üçüncüsünün de son 16'ya kalacağı formatta Türkiye gruptan rahat çıkar. Millilerin son16'da Fransa/İngiltere - İspanya/İtalya ile eşleşmesi muhtemel. Ve gerçekçi olmak gerekirse son16 sonrası oldukça zor.

AHMET SELİM KUL: - Hangi ülkeler finalist olur? Almanya-Fransa finali bekliyorum. Bu ikili arasına girebilecek ülke ise bana göre İngiltere. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? Ben artık Avrupa futbolunda çok fazla peri masalı kaldığına inanmıyorum. Turnuvanın flaş takımları bana göre Macaristan ve Türkiye'den birisi olacak. - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO2024'te nereye kadar gider? Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum ama bir tur daha gidebilir miyiz çok emin değilim. Burada biraz sıralama ve eşleşme şansına ihtiyacımız var gibi gözüküyor. REKLAM

UĞUR SARIKAYA: - Hangi ülkeler finalist olur? Bana göre en büyük favori Fransa. Her bölgede muhteşem oyunculara sahipler. Ancak ev sahibi avantajıyla Almanya'yı final için önde görüyorum. İngiltere'nin de şeytanın bacağını kırıp finale yükselebileceğini düşünüyorum. Kısacası gönlümden geçen final: İngiltere-Almanya. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? C Grubu'nda yer alan Danimarka benim sürpriz adayım. İngiltere, Sırbistan ve Slovenya'lı grubu 1. sırada bitirebilirlerse yarı finale kadar ilerleyebilirler. Yetenekli ve dengeli bir kadroya sahipler. 1992'deki gibi mucizevi bir şampiyonluk beklemesem de Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz gibi devlere kafa tutabilecek bir kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum. - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO2024'te nereye kadar gider? Turnuvanın en genç ikinci takımı olmamızın yanı sıra çok kaliteli isimlere de sahibiz. Gruptaki en kritik maçımız bana göre Gürcistan mücadelesi. O maçı kazanırsak gruptan 1 veya 2. olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Sonraki turlarda ise biraz şansa ihtiyacımız olacak. Gerçekçi bakmak gerekirse çeyrek final büyük başarı olur. REKLAM

ÇAĞATAY ÇELİK: - Hangi ülkeler finalist olur? Turnuvanın finalisti aslında erken final olarak kabul edilebilecek muhtemel İngiltere - Fransa yarı final eşleşmesine bağlı. Turnuvanın ağır favorisi olarak gördüğüm iki ülkeden birinin finaldeki rakibinin ise Almanya olabileceğini düşünüyorum. Fransa'nın final yolunu ise takımın içinde bulunduğu karışıklık belirleyecek olsa da Fransa bir adım önde: Fransa - Almanya. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? Turnuva formatına en yatkın oyun anlayışlarından birine sahip olan Avusturya gizli favorilerden biri. Ukrayna'nın da yine güçlü hikayesini başarıya dönüştürebilecek potansiyeli var. İki ülkeye de dikkat etmek gerekiyor. - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO 2024'te nereye kadar gider? 24 takımın 16'sının gruptan çıktığı bu formatta gruptan çıkmamız çok yüksek ihtimal ancak A Millilerin hem savunma performansı hem de kritik bölgelerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Almanya serüveninin çok sürmeyeceğini ve son 16'da Fransa'ya eleneceğini düşünüyorum.

ÖZER ÇAK: - Hangi ülkeler finalist olur? EURO 2024’te finalin Portekiz ile Fransa arasında geçeceğini düşünüyorum. F grubunda Türkiye’nin rakiplerinden olan Portekiz güçlü ve tecrübeli kadrosuyla dikkat çekiyor. Son olarak EURO 2016’da şampiyon olan Portekiz, Fernando Santos’un takımın başından ayrılmasıyla daha farklı bir oyun tarzına sahip oldu. Roberto Martinez yönetimindeki takım hücumda daha etkili olarak eleme maçlarındaki tüm maçlarını kazandı. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa bu turnuvanın da en büyük favorilerinden. Fransa, grupları geçtikten sonra olası İngiltere yarı finalinden sağlam çıkarsa finalde bizi yine Portekiz-Fransa mücadelesi bekleyebilir. - Hangi ülkenin peri masalını yaşarız? EURO 2024 Elemeleri’nde mağlup olmayan Macaristan bu turnuvada sürpriz yapabilir. Takımsa Szoboszlai gibi bir yıldız isme sahip olan Macaristan turnuvada A Grubu’nda mücadele ediyor. Almanya’nın arkasından grubu 2. sırada bitirmesini beklediğim Macarların bir üst turdaki rakibinin İspanyollar olması muhtemel. Duran toplardan gol atma olasılığının yüksek olduğu takımların başında gelen Macaristan turnuvada sürpriz yapabilir. - Türkiye gruptan çıkabilir mi? EURO 2024’te nereye kadar gider? EURO 2024’te F Grubu’nda mücadele eden Türkiye için en önemli maç tartışmasız Gürcistan karşılaşması olacak. Millilerin, gruplara 3 puanla başlaması bir sonraki adım için çok önemli. İkinci maçında Portekiz ile karşılaşacak Türkiye’nin olası 1 puan alması son 16 turunda Fransa ihtimalinden kaçmasına yarayabilir. A Milli Takım gruplardan ikimci çıkarsa Fransa üçüncü olarak çıkarsa ise muhtemelen İngiltere ile karşılaşacak. Bu yüzden ilk iki maçtan çıkarılabilecek 4 puan son maç olan Çekya maçında bize grup liderliğini konuşturabilir. Türkiye’nin her halükarda gruptan çıkacağını düşünüyorum.

HABERTÜRK'TEN ÖZEL SAYFA Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. EURO 2024 heyecanı, Habertürk'te yaşanacak. Futbolseverler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü, takımların son durumu ve analizlerini, puan durumunu, özel içerikleri buradan takip edebilecek. GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek. 🏆EURO 2024 başlıyor



📌Yarın oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla heyecan başlayacak. A Milli Takım EURO 2024'te başarılı olacak mı?https://t.co/ATDUQz41pb Spor Muhabiri @ccelikcagatay, #HTSporAktüel'de @SineCakir'a değerlendirdi. pic.twitter.com/rfzbVjZmwV — Habertürk TV (@HaberturkTV) June 13, 2024 29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

A GRUBU Almanya, ev sahibi olduğu EURO 2024'ün en önemli favorilerinden biri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak ev sahibi Almanya; İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek. Almanya, bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak. Almanya, tarihinde 13 kez katıldığı turnuvada 3 kez şampiyonluğa ulaştı. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre... Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı. İsviçre, EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek geldi. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılarda eleme etabında Zeki Amdouni, attığı 6 golle takımının vize almasında başrolü oynadı. Kaleci konusunda Yann Sommer ve Gregor Kobel gibi üst düzey iki oyuncusu bulunan İsviçre'nin kadrosunda savunmada Manuel Akanji ve Fabian Schar, orta sahada Denis Zakaria, Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, hücumda ise Breel Embolo, Noah Okafor ve Zeki Amdouni gibi yıldız oyuncular yer alıyor. Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde daha önce 4 kez yer alan Macaristan, iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. Macaristan, EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmedi. Elemelerde G Grubu'nda yer alan Macaristan; Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı. Macaristan'da gözler Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'de olacak. Tarihinde 1992, 1996 ve 2020 Avrupa şampiyonalarına katılan İskoçya, hiçbir turnuvada grup aşamasından öteye gidemedi. İskoçya, EURO 2024'e eleme grubunu ikinci bitirerek katıldı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İskoçya; İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaştı. Kadrosundaki isimlerin çoğu Premier Lig takımlarında top koşturan İskoçya'da orta saha oyuncusu Scott McTominay ile santrfor John McGinn dikkati çekiyor. B GRUBU İtalya Milli Takımı, turnuva tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde şampiyona elemelerine başlayan İtalya, bu aşamada beklentinin uzağında kaldı. Elemelerde C Grubu'na sahasında İngiltere mağlubiyetiyle başlayan "Gök Mavililer", ardından Malta'yı mağlup etti. İlk 2 maçın ardından Mancini ile yollarını ayıran İtalya, göreve Luciano Spaletti'yi getirdi. Spaletti yönetiminde grubunda 6 müsabakaya çıkan İtalya, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Giorgio Chiellini ile Leonardo Bonucci ikilisinden faydalanamayacak "Gök Mavililer", yine de savunmada gücünü koruyacak. Kalesinde Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma'yı bulunduran İtalya'da savunmada son şampiyon Inter'den Alessandro Bastoni yer alıyor. Orta alanda Jorginho ve Nicolo Barella gibi oyunculara sahip İtalya'da, hücumda Federico Chiesa en tehlikeli isim olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en başarılı ekiplerinden olan İspanya, turnuvanın en zor gruplarından birinde yer alacak. İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider tamamladı. Elemelerde İskoçya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile A Grubu'nda yer alan İspanya, 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle 21 puan topladı. "Boğalar"da elemelerde dörder gol atan Joselu ile Alvaro Morata, en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları 3 golle Fernan Torres, ikişer golle Dani Olmo, Lamine Yamal ve Gavi takip etti. İspanya'da Mikel Merino, Nico Williams, Ohian Sancet, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal ile Robin Le Normand birer gol kaydetti. Son 2 FIFA Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarında istediği performansı sergileyemiyor. Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer aldı. Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic ile eski Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan, rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Türkiye'nin yanı sıra Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı. Doğu Avrupa ülkesi, grubu Türkiye'nin ardından 2. sırada tamamlayarak adını finallere yazdırdı. Arnavutluk, organizasyonda ikinci kez yer alacak. İspanya, Hırvatistan ve İtalya... Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk, önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider tamamladı. Inter'den Kristjan Asllani ve Fulham'da kiralık oynayan Chelsea oyuncusu Armando Broja takımın en değerli isimleri arasında yer alırken, gol yollarında Güney Kore'nin Gwangju ekibinde oynayan Jasir Asani elemelere dikkati çekmişti. Bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, milli takımları adına turnuvada boy gösterecek. C GRUBU İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğu bulunan İngiltere, henüz Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşamadı. Organizasyona 11. defa katılacak İngilizler, C Grubu'nda Slovenya, Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak. EURO 2024 Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İngiltere; İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele etti. İtalya ve Ukrayna gibi zorlu ekiplerin yer aldığı grubu lider tamamlayan İngiltere, iddiasını da ortaya koydu. Transfermarkt verilerine göre İngiltere'de Real Madridli Jude Bellingham 180, Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden 150, Arsenal'in yıldızlarından Bukayo Saka 140 ve Declan Rice 120 milyon avroluk piyasa değerine sahip. Öte yandan İngilizler, kadrosunda John Stones (30), Kyle Walker (34), Kieran Trippier (33) ve Hary Kane (30) gibi tecrübeli oyuncuları da bulunduruyor. Sırbistan, uzun süredir eski günlerini arıyor. EURO 2024 elemelerinde kağıt üzerinde en dengeli görünen G Grubu'nda yer alan Sırbistan, buradan çıkarak adını finallere yazdırdı. Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda Danimarka, Finlandiya, Kazakistan, Kuzey İrlanda ve San Marino ile mücadele eden Slovenya, Danimarka ile aynı puanda grubunu ikinci sırada tamamladı. Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak’ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'nun isimleri öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ve Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec de Slovenya kadrosunda yer alıyor. Danimarka, turnuvanın önemli ekipleri arasında yer alıyor. Organizasyonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarka, üç kez yarı final, bir kez de çeyrek final gördü. EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda yer alan Danimarka, favori olduğu grubu lider bitirmeyi başardı. Şampiyonada aynı grupta yer aldığı Slovenya ile elemelerde de eşleşen Danimarka, rakibiyle aynı puanda olmasına karşın ikili averajla zirveye kuruldu. Kadrosunda Barcelona'dan Andreas Christensen, Crystal Palace'dan Jöachim Andersen, Sporting Lizbon'dan Morten Hjulmand, Manchester United'dan Rasmus Höjlund ve Christian Eriksen gibi birçok yıldızı barındıran Danimarka'da takım kaptanlığını eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer yapıyor. Kjaer'in yanı sıra şu anda Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson da Danimarka'nın kadrosunda yer alıyor.