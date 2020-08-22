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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 1959 yılından bu yana düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Gazeteciler, TV, gazete ve internet haber dalında 26 farklı kategoride yarıştı. Televizyon kategorisinde en başarılı “Tv haber programı” kategorisinde başarı ödülünün sahibi, ekrana gelişinin 1'inci yılında Habertürk Haber Merkezi'nin hazırladığı 'Hayatın İçinden' programı oldu.

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın (sağda).

1’İNCİ YILINDA GELEN EN PRESTİJLİ ÖDÜL

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, ‘Hayatın İçinden’ programının kısa sürede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüllendirilmesini ve programın başarısına ilişkin şunları paylaştı: “Çok mutluyuz. Yaklaşık 1 yıl önce bu programı yapmaya başladık. Daha 1 yaşında sayılır. Bütün ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM"

1 yılın sonunda böyle bir başarıya imza attığımız için Habertürk TV Haber Merkezi adına emeği geçen herkesi kutluyorum. Programa başlarken yapmak istediğimiz şey haber içinde kaybolan, satır arasında kalan hikayelerin ve olayların görünmeyen taraflarını anlatabilmek ve bunu bir ekip halinde bir haber merkezi algısı oluşturarak yapmaktı."

Habertürk TV muhabiri Burcu Ayyıldız.

Yaşamdan hikayeleri ve güncel haberleri konu alan 'Hayatın İçinden' programının ödüle değer görülen bölümünde, Türkiye'yi sarsan iki acı olaya yer verilmişti.

Habertürk TV muhabiri Öznur Karslı Çetiner.

Öznur Karslı Çetiner’in hazırladığı erkek şiddetinin kurbanı olan Emine Bulut cinayeti ile Burcu Ayyıldız’In hazırladığı Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in öyküsü ailelerinin tanıklığında ‘Hayatın İçinden’ programında ekrana taşınmıştı.