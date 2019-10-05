Habertürk'ün mutlu günü

Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde yapılan törende Kadir Kaymakçı ve Züleyha Keskin'in nikah şahitliklerini Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile birlikte Dilara Keskin, Özügül Keskin ve Mehmet Keskin yaptı.

Nikah törenine Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu medya ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.