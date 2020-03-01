• Duran top kullanma ustası var. (Ömer Bayram). Bu maçta hiç yoktu ama yine bir asisti var.

• Kafa golü atabilen stoperi var. (Donk) Fener'den sonra Gençlerbirliği de kafa vurabilecek tek ismi marke edemedi.

• Geriden ilk pası çıkaran iyi bir registası vardı (Lemina) o yokken pasla çıkabilen bir başka regista daha buldu (Seri)

• Ceza alanı striker'ı dünya çapında.

• Formunu yavaş yavaş bulsa da hala geçen yılki seviyede değilse de yetenekli ve çalım atabilen kanat forveti var. (Feghouli)

• Artık özellikle 1-0'ı bulduktan sonra çok etkili olan sprinteri var. (Onyekuru)

• Skora katkıda bulunabilen 2 atak beki var.

• Skor 2-0 iken rakibin tek etkili şutunda gole izin vermeyip skoru tutan birinci sınıf bir kalecisi var.

• Geriden de gelse önde de gitse ligin her zerresini bilen son derece tecrübeli bir hocası var ve artık işinin başında.. (Evet ligin ilk yarısında işinin başında değildi.)

• Artık havaya girmiş seyircisi var.

Galatasaray bu ligde şampiyonluk için nasıl bir kadro kurulması gerektiğinin birebir örneği...

Galatasaray, Trabzonspor ile birlikte en kuvvetli şampiyonluk adayı. Artık çok anormal bir gelişme olmazsa misal dramatik bir sakatlık yaşanmazsa, 10 hatta 9 kişi kalınan bir maç olmazsa, potansiyel 51 puanın 45-47'sini alacağını tahmin ediyorum.

Haftaya Sivas deplasmanından 3 puanla dönerlerse çok önemli avantaj elde ederler. Beraberlik de kötü skor olmaz Galatasaray için. Bu maçtan sonra, Başakşehir ve Trabzonspor maçları dışında tüm maçlarda kesin favoriler. Hep söylediğim gibi Galatasaray 2-3 puanlık küçük farklarla şampiyonluktan olursa bunun sebebi ligin 2. yarısındaki performansı ile değil ilk yarıdaki berbat süreç dolayısıyla olacak.

Gençlerbirliği sadece defans yapan kapan-çık takımlarından değil. Oynamaya çalışıyorlar. Baiano da gayet iyi bir oyuncu. Hakem Arda Kardeşler iyi maç yönetti. Ancak MHK, Trabzonspor'un kalecisinin kardeşi olan bir hakemi Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın maçlarına vermemesi lazım. Ha keza 'selfieci' Ümit Öztürk'ün de Trabzonspor-Sivasspor ve Başakşehir maçlarına verilmemesi lazım.