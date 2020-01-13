Hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıtları için gerekli evraklar nelerdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura çekilişi yaparak sonuçları e-devlet üzerinden yayınlanmıştı. Bugün itibarıyla de hac kayıtları başladı. İşte hac kayıtları ile ilgili merak edilenler...

HAC KAYITLARI (KESİN KAYIT) NASIL YAPILIR?

*Hac kayıtları için vatandaşların, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında müftülüklere müracaat etmeleri gerekiyor.

*Kesin kayıt belgeleri ise e-devletten alınacak.

*E-devlet üzerinden acente ile gidilecekse o seçeneği, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu istiyorlarsa bu tercihi yaparak tercihlerinizi belirleyebileceksiniz.

*Hacca gidecek adaylarımız paralarını isterlerse gerekli bankalara tek seferde, isterlerse de yüzde 50’sini peşin, yüzde 25’ini birinci taksit olarak 29 Şubat tarihinde, geri kalan yüzde 25’ini de 2. Taksit olarak 31 Mart 2020 tarihinde ödeyebilecekler.

2020 HAC KESİN KAYIT BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

(2020 yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi 13.01.2020 Pazartesi günü saat 08:00'dan başlayarak 24.01.2020 Cuma saat 18:00'a kadar yukarıdaki linkten alınabilecektir. )

HAC KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR 2020

Diyanet acenta kayıt belgesi

Uçuş tarihinden itibaren en az 8 ay geçerli ve çipli pasaport,

TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanının arkalı- önlü fotokopisi,

2 adet vesikalık fotoğraf (Arka Fon Beyaz),

Menenjit Aşı Kartı (İl ve İlçe Sağlık Merkezlerinde yapılmaktadır.)