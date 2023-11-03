Hac kura sonuçları ve isim listesi... Bu yıl ve geçen yıllarla birlikte toplamda ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 hacı adayının heyecanla beklediği 2024 Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter hzurunda çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan 2024 hac kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. 2024 Hac kurası, canlı yayında gerçekleşti. Hac kura sonuçları 2 Kasım 2023 Perşembe akşamı saat 21.00'de açıklandı. Sonuçlar TC Kimlik numarası ile e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2024 Hac kuralar sonuç sorgulama ekranı...

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HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.