Hac kuraları 2020 sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2 milyon kişinin başvuruda bulunduğu kura sonuçları bu akşam saat 21.00'da açıklanacak. Sonuçlara ise e-devlet üzerinden ulaşılabilecek.

DİYANET İŞLERİ HAC KURALARI SONUÇLARI 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Hac kuralarını yukarıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebileceksiniz.

HAC KESİN KAYITLAR 13-24 OCAK'TA YAPILACAK

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.