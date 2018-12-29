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HACI KONTENJANINI YÜKSELTME ÇALIŞMALARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda elektronik ortamda yapılan kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, hac hizmetlerine 1979'da başladıklarını belirterek, daha fazla vatandaşı hacca götürebilmek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu konuyu Suudi Arabistan Hac Bakanlığı heyetiyle görüştüklerini aktaran Erbaş, "Bekleyen 2 milyon 2 bin kardeşimizden 80 bin değil de 100 bin kişiyi götürebilir miyiz? Bunların görüşmelerini yaptık. İnşallah talep ettiğimiz artı rakamı alırsak, 100 bine yakın adayımız hacca gidecek, alamazsak 80 bin." dedi.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlardan üzülmemelerini isteyen Erbaş, "Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır." diye konuştu.