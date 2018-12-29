Hac kuraları çekildi! İşte 2019 Hac kura sonuçları sorgulama sayfası (Diyanet sonuç sayfası)
29.12.2018 - 09:33 | Güncelleme:
Hac kura sonuçları, dün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Hac kura sonuçlarına göre 80 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2019 yılında kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Hac kura sonuçları sorgulama sayfası
1
1|7
Hacı adaylarının, hac ibadetini yerine getirmek için beklediği 2019 Hac kuraları çekilişi tamamlandı. Hac kuralarına, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 213 bin 835 kişi katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hac kura çekimi, kamuoyuna açık bir şekilde yapıldı. Şimdi hacı adayları kura sonuçlarında isimlerinin yer alıp almadığını araştırıyor. 2019 yılında hacca gitme şansı yakaladığını öğrenen vatandaşlar ise kesin kayıt işlemleri için harekete geçmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı hac kura sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
2
2|7
HAC KURA SONUÇLARI 2019
Hac kura sonuçlarını öğrenmek isteyen hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden sorgulama yapabiliyorlar. Kura sonuçlarını öğrenmek için T.C kimlik numarası ve anne adı ile giriş yapılması gerekiyor. Hac kura sonuçları, hacı adaylarının telefonuna ayrıyeten SMS yoluyla gönderilecek.
Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 02-11 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.
Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
4
4|7
HACI KONTENJANINI YÜKSELTME ÇALIŞMALARI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın Konferans Salonu'nda elektronik ortamda yapılan kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, hac hizmetlerine 1979'da başladıklarını belirterek, daha fazla vatandaşı hacca götürebilmek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.
Bu konuyu Suudi Arabistan Hac Bakanlığı heyetiyle görüştüklerini aktaran Erbaş, "Bekleyen 2 milyon 2 bin kardeşimizden 80 bin değil de 100 bin kişiyi götürebilir miyiz? Bunların görüşmelerini yaptık. İnşallah talep ettiğimiz artı rakamı alırsak, 100 bine yakın adayımız hacca gidecek, alamazsak 80 bin." dedi.
Kurada adı çıkmayan vatandaşlardan üzülmemelerini isteyen Erbaş, "Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır." diye konuştu.
5
5|7
HACI ADAYLARININ KURA HEYECANI
Salonda töreni izleyen hacı adaylarından Fahrettin Çolak, "11 sene oldu heyecanla bekliyoruz" derken, Eyüp Özterzi "Bu benim 4'üncü kura çekilişim. Tek dileğim o mutluluğu yaşayabilmek" dedi. Osman Yeşil, 7 yıldır eşiyle hac sırası beklediklerini, Abdullah Tural da 11 yıldır beklediğini belirtti. Bedensel engelli hacı adayı Yaşar Yılmaz ise 2008´den bu yana sıra beklediğini belirterek, "Kuraya eşimle katıldık, heyecanla dört gözle bekliyorum. İnşallah çıkar" dedi.
6
6|7
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEVDİKLERİNİ ARADILAR
Kura çekilişi sonucunda 2019 yılında hac vazifesini yapmaya kazanan 80 bin kişi belirlendi. Kurada sonucunda adını gören hacı adayları gözyaşları içinde sevdiklerini arayarak mutlu haberi verdi. Başka bir şanslı hacı adayı da "9 yıldır sabırla bekledim bugünleri yüce Rabbim bizlere nasip eyledi" diye konuştu.
7
7|7
ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER KURASIZ HACCA GÖTÜRÜLECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.