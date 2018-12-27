Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak? soruları hacı adaylarının en çok araştırdığı sorular. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 14 Aralık'ta sona ermişti. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden hac kura çekilişinin ne zaman yapılacağına ve kura sonuçlarının ne zaman, nerede duyurulacağına dair bir açıklama paylaştı. Peki 2019 hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2019

Hac kuraları, 28 Aralık 2018 Cuma günü saat 15:00’da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda çekilecek. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDE AÇIKLANACAK?

Hac kura sonuçları aynı gün saat 23:00'da internetten (www.hacumre.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca kuraya giren hacı adaylarının telefonuna sms gönderilecektir.

HAC KURA SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

KESİN KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir. Kura çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazananlar, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

VEKÂLET YOLUYLA HAC YAPILABİLİR Mİ? ŞARTLARI NELERDİR?

Kendisine hac farz olmuş bir kimse sağlık, yaşlılık vb. bir sorun sebebiyle bizzat hacca gidemeyecek durumda olursa, başka birisini bedel göndererek, vekâlet yoluyla hac yaptırabilir. Böyle kişilerin, hayatta iken birini vekil (bedel) olarak göndermesi mümkün olduğu gibi, mirasçılarına, ölümünden sonra kendi adına bedel haccı yaptırılmasını vasiyet etmeleri de mümkündür (Kâsânî, Bedâi‘, II, 212). Bu hüküm hadislere dayanmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.),ölen yakınları veya yaşlı büyükleri yerine hac yapıp yapamayacaklarını soran kişilere, söz konusu yakınları için hac yapabileceklerini belirtmiştir (Buhârî, Hac, 1; Müslim, Hac, 407; Tirmizî, Hac, 86-87; İbn Mâce, Menâsik, 9-10).

Bir kişinin kendi yerine vekil (bedel) göndererek hac yaptırabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

a) Adına haccedilecek (bedel gönderecek) kişiye, önceden hac farz olmuş olmalıdır.

b) Adına haccedilecek kişi vefat etmiş olmalı veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan bir hastalık gibi sebeplerle, bizzat haccetmekten devamlı olarak âciz olmalıdır.

c) Bedel gönderilecek kişi müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış bir kişi olmalıdır.

d) Bedel gönderilen kişinin hac masrafı, gönderen tarafından karşılanmalıdır.

e) Vekil için, hac masrafları haricinde bir ücret şart koşulmamalıdır.

f) Adına haccedilen kişi, kendisi için haccetmesini vekilden istemiş olmalıdır. İzin veya vasiyeti olmadan, bir kimse adına başkası tarafından yapılan hac ile, o kimse üzerindeki hac borcu ödenmiş olmaz. Ancak, mirasçının, mûrisi adına yaptığı hac, bu hükmün dışındadır. Ölmüş bulunan mûrisin vasiyeti bulunmasa bile, varisin onun adına yaptığı hac geçerlidir.

g) Vekil, haccı bizzat kendisi yapmalıdır.

h) Vekil, ihrama girerken sadece gönderen adına niyet etmelidir.

i) Vekil, gönderenin isteğine uymalı, onun istediği haccı yapmalıdır.

j) Vekil, müvekkilin memleketinden yola çıkmalıdır.

k) Vekil, gönderen adına yapılacak menâsiki tamamlamadıkça kendisi için umre yapmamalıdır (Kâsânî, Bedâi‘, II, 212-215; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IV, 14-18).

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