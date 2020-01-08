Hac kuraları sonuçları için milyonlarca müslüman vatandaş büyük bir heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yarın kura sonuçlarını açıklayacak. Peki, hac kura sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte hac kuraları 2020 sorgulama ekranı

HAC KURA SONUÇLARI 2020 SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekilecek ve saat 21.00'dan itibaren e-devlet sistemi züerinden sorgulayabileyeceksiniz.

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır. Sonuçlara ise e-devlet üzerinden ya da www.hac.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA EKRANI

Hac kura sonuçlarını yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek öğrenin.

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.