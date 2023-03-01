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Diyanet'ten hac kura tarihi! 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sebebiyle ertelenen hac kuraları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 31 Ocak tarihinde ön kayıt işlemleri tamamlanan hac kuraları hakkında merak edilen, “Hac kurası ertelendi mi, ne zaman çekilecek 2023? Hac kura tarihleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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  • Hac kurası ertelendi mi, ne zaman çekilecek 2023? Hac kura tarihleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    15 Şubat tarihinde yapılması beklenilen hac kura çekimi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre 12 ili etkisi altına alan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle ertelenmişti. Hac kura tarihleri için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte detaylar…
  • Hac kurası ertelendi mi, ne zaman çekilecek 2023? Hac kura tarihleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    DEPREM SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ

    Hac kuralarının ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
  • Hac kurası ertelendi mi, ne zaman çekilecek 2023? Hac kura tarihleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. Yeni tarih kesinleşmedi.
  • Hac kurası ertelendi mi, ne zaman çekilecek 2023? Hac kura tarihleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir. 

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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