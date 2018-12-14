2019 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi bugün sona eriyor. Hac ibadetini kutsal topraklarda yerine getirmek isteyen vatandaşların ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi 08-14 Aralık 2018 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara 20 TL ücret yatırıldıktan sonra internet sitesi ile il ve ilçe müftülüklerinden yapılacağı duyurulmuştu. 2018 yılında kuraya girmiş olup hacca gidemeyenlerin, kayıt güncelleme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Hac önkayıt başvurusu ve kura çekimine dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır. Müracaatlarda;

a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,

b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

2019 HAC ÖNKAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

2019 HAC KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ NE ZAMAN?

Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecek. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

KESİN KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Kura çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazananlar, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

2019 YILI HAC PROTOKOLÜ İMZALANDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle 2019 yılı Hac Organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere gittiği Mekke’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tahir Benten ile gerçekleştirdiği görüşmede hac veya umre ibadetini eda etmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk hacı adaylarına 2018 yılında sunulan hizmetlere, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, 2019 yılı hac organizasyonunun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adayların pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmede 2018 hac organizasyonunun başarılı bir şekilde eda edilmesinden dolayı Tahir Benten’e teşekkür etti. Bakan Benten ise, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet kalitesini her yıl artırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu ifade ederek Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2019 yılı Hac Protokolü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten tarafından imzalandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Traşcı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan ve Cidde Din Hizmetleri Ataşe Vekili Süleyman Sarı yer aldı.

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