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        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi: Hac kayıtları nasıl yapılır?

        Diyanet önümüzdeki yıl hac için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tarihlerini duyurdu. İlk kez başvuracaklar ise e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapabilecek. İşte Hac ön kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:47
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        Hacı adaylarını yakından ilgilendiren Hac ön kayıt tarihleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Peki hac kayıtları ne zaman sona eriyor? İşte Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi

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        HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?

        2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

        Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

        Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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        "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

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