Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi: Hac kayıtları nasıl yapılır?
Diyanet önümüzdeki yıl hac için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tarihlerini duyurdu. İlk kez başvuracaklar ise e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapabilecek. İşte Hac ön kayıt tarihleri ve kayıt işlemleri
Hacı adaylarını yakından ilgilendiren Hac ön kayıt tarihleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Peki hac kayıtları ne zaman sona eriyor? İşte Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi
HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."