Hac ibadetini kutsal topraklarda yerine getirmek isteyen vatandaşların beklediği başvurular alınmaya başlandı. 2019 yılı hac önkayıt müracaatı 08-14 Aralık 2018 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara 20 TL ücret yatırıldıktan sonra internet sitesi ile il ve ilçe müftülüklerinden yapılıyor. 2018 yılında kuraya girmiş olup hacca gidemeyenlerin, kayıt güncelleme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Hac önkayıt başvurusu ve kura çekimine dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki 2019 hac kura çekilişi ne zaman?

HAC ÖNKAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR? HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır. Müracaatlarda;

a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,

b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

2019 HAC ÖNKAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

2019 HAC KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ NE ZAMAN?

Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecek. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ