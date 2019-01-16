Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında üçüncü dalga olarak; Ankara ve İstanbul illerinde toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir. Şu aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.