Hacı adayları dikkat! 2023 hac kayıtları son tarih ne zaman?
Önümüzdeki yıl hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adayları 2 Kasım Perşembe günü yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. 83 bin 430 kişi kura sonucunda 2024 yılı için hacca gitmeye ve dolayısıyla kayıt yapmaya hak kazandı. Peki, son kayıt tarihi ne zaman? İşte 2023 hac kayıtları son tarihi...
Hac kayıtları son tarihi önümüzdeki yıl hacca gidecekler tarafından dikkatle araştırılıyor. Bilindiği üzere hacca gitmek için bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda ön kayıt yaptırmış toplamda 2 milyon 426 bin 114 hacı adayı arasında 2 Kasım Perşembe günü kura çekildi. Kura sonucunda 2024 yılında hacca gitmeye hak kazanan 83 bin 430 hacı adayı hak kazanan hacı adaylarının kesin kayıt süreci ise 6 Kasım'da başladı. Peki, 2023 hac kayıt tarihi ne zaman? İşte hac kayıtları son tarih...
2023 HAC KAYITLARI SON TARİH NE ZAMAN?
2 Kasım 2023 tarihinde Hac kurasında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarımızın 06-24 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Yanib ugün hac kayıtları için son tarihtir.
2024 HAC TAKVİMİ
Gidiş Tarihleri:
09 Mayıs – 12 Haziran 2024
(1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445 tarihleri arası.
Dönüş Tarihleri
22 Haziran – 17 Temmuz 2024
(15 Zilhicce 1445 – 1O Muharrem 1446) tarihleri arası.