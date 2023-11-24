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Hac kayıtları son tarihi önümüzdeki yıl hacca gidecekler tarafından dikkatle araştırılıyor. Bilindiği üzere hacca gitmek için bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda ön kayıt yaptırmış toplamda 2 milyon 426 bin 114 hacı adayı arasında 2 Kasım Perşembe günü kura çekildi. Kura sonucunda 2024 yılında hacca gitmeye hak kazanan 83 bin 430 hacı adayı hak kazanan hacı adaylarının kesin kayıt süreci ise 6 Kasım'da başladı. Peki, 2023 hac kayıt tarihi ne zaman? İşte hac kayıtları son tarih...