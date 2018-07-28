Hacken - Örebro düellosu

Hacken ve Örebro, 29 Temmuz 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Hacken 18 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Örebro 19 puanda ve 9. sırada. Hacken son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Örebro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 501 kodlu maçı oynayanlar; Hacken galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Örebro galibiyet oranı 4.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Hacken önceki hafta Malmö FF mücadelesinde 1-2 kazandı.

Örebro, AIK Stockholm karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Hacken, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 3 gol yedi.

Örebro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örebro, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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