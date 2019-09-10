Hadi ipucu 10 Eylül: Vak The Rock, No Problem ve Agannaga Rüşvet hangi müzik grubunun albümleridir?

Hadi ipucu 10 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Vak The Rock, No Problem ve Agannaga Rüşvet hangi müzik grubunun albümleridir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 10 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 10 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 10 EYLÜL CEVABI: MFÖ