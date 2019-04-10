Hadi ipucu 10 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Mahallenin Muhtarı dizisinde Temel'in Çaydanlık isimli evcil hayvanı neydi? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 10 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 10 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 10 NİSAN CEVABI: MAYMUN

Mahallenin Muhtarları, Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı aile dizisi. 337 bölümden oluşan dizi, 5 Ekim 1992'de Kanal 6'da yayınlanmaya başladı. İki sezon yayınlandıktan sonra 1994'te atv'ye geçti ve 8 sezon bu kanalda yayınlandıktan sonra tekrar kanal değiştirerek, 2001'de Kanal D'ye geçti.

2002 yılında yollarını ayrılarak atv'ye döndü Fakat buradan da Star TV'ye geçti ve son sezonunu burada yayınladı; 18 Haziran 2002'de sona erdi. Bizimkiler, Perihan Abla, Çiçek Taksi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileri ile beraber Türkiye'nin en uzun süre devam eden dizilerinden biridir.