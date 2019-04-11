Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 11 Nisan Hadi Magazin ipucu sorusu, "Michael Jackson ile Whitney Houston'un yıllarca vokalistliğini yapan bu ünlü isim geçtiğimiz günlerde Avrupa turnesine çıktı ve her şarkısının arasında ülkemizin tanıtımını yaparak 'Bana güvenin, Türkiye, mükemmel bir ülke' dedi. Bu ünlü şarkıcıyı kimler tanıyor?" şeklinde takipçileri ile paylaşıldı. Özge Ulusoy'un sunumuyla yapılacak olan Hadi Magazin ipucu cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU CEVABI

11 Nisan Hadi Magazin ipucu cevabı: DELLA MİLES





HADİ İPUCU SORUSU: DELLA MİLES KİMDİR?

Michael Jackson ile Whitney Houston'un yıllarca vokalistliğini yapan Della Miles, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yerleşerek Müslüman oldu. Geçtiğimiz günlerde Almanya, Fransa ve Belçika'daki konserleri için Avrupa turnesine çıkan Miles, her şarkısının arasında ülkemizin tanıtımın yaparak 'Bana güvenin, Türkiye, mükemmel bir ülke' dedi.

Konserleri yoğun ilgi gören Della Miles, Türkiye hakkında şunları söyledi; ''Bana sürekli Türkiye'yi soruyorsunuz. Orada mükemmel karşılandım ve harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Burada bulunan herkes hayatında bir kez bile olsa Bodrum'un muhteşem denizine girmeli, Hasankeyf'in ya da Ürgüp'ün büyülü atmosferini görmeli, Türk kahvesinin tadına bakıp Türk misafirperverliği ile tanışmalı... Beni tanıyorsunuz ve popülizmden ne kadar uzak olduğumu biliyorsunuz. Bana güvenin... Sadece güvenin... Türkiye mükemmel bir ülke."

'WHITNEY KISKANIR, MICHAEL UMURSAMAZDI'

Oberhausen Ebertbad Venue'deki konser repertuvarında Nil Burak tarafından hit haline getirilen Yaşar Güvenir'in 'Yalnızım Ben' adlı şarkısına da yer veren Della Miles, Türkiye'de kendisine 'Siyah İnci' denmesi hakkında ''Bana Türkiye'de Siyah İnci diyorlar. Whitney Houston yaşasaydı çok kıskanırdı ama Michael Jackson eminim çok fazla umursamazdı'' dedi.

'BİR KAÇ KONSER BİR FİLİSTİN DEĞİL'

Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Avrupa turnesindeki bir kaç konserinin iptal edilmesiyle ilgili olarak "Bir kaç konser bir Filistin değil. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Sadece bilet satın alanların mağduriyetleri beni üzüyor. Bunu gidermek için de ekibim gerekli çalışmaları yapıyor. Yakın çevremden beni 'bu tip konulardaki söylemlerin ve paylaşımların biraz daha ılımlı olmalı' şeklinde uyaranlar oluyor. Onlara aynen şunu söylüyorum; 'Benim adım Della Miles. Hayatımın bundan sonraki diliminde şahit olduğum haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum. Tavsiyeniz için teşekkür ederim.' En kısa sürede iptal olan konserlerimiz için çalışmalarımızı tamamlayıp, coşkulu birlikteliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz'' yorumunu yaptı.

NOT: 11 NİSAN HADİ İPUCU MAGAZİN SORUSU INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR.