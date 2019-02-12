Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 12 Şubat Hadi magazin sorusu Instagram hesabından, "Sosyal medyada mesafeli durmasıyla bilinen şovmen Beyazıt Öztürk'ün 'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtığını biliyor muydun hadici? Peki Beyazıt Öztürk'ün yeni açtığı YouTube kanalında konuk ettiği ilk kişi kimdir?" şeklinde takipçileri ile paylaştı.

HADİ İPUCU CEVABI

Hadi bugün saat 11.30'da başlayacak.

12 Şubat Hadi ipucu cevabı: Yılmaz Erdoğan

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU: BEYAZ'IN YOUTUBE'DA İLK KONUĞU YILMAZ ERDOĞAN

Ünlü şovmen Beyaz, yeni başladığı YouTube kanalında Yılmaz Erdoğan'ı konuk etti. İki komedyenin ardı arkası kesilmeyen esprileriyle büyük beğeni toplayan video, izleyicileri kahkahaya boğdu.

"Abone sayım 200 bin" diyen Beyaz'ın karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan'ın bakışları videoda en dikkat çeken anlardan biriydi. İkilinin eğlenceli sohbeti de izleyicileri de mutlu etti. Hatta Beyaz, kendisini YouTuber olarak tanımlamaya bile başladı. Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin'in de YouTuber olduğunu hatırlattı ve bu konuya uzak olmadığına değindi.

HADİ JOKER KODU

11 Şubat Hadi joker kodu henüz yayınlanmamıştır.