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Hadi ipucu 15 Ekim: Ürünlerin engelli bireylerin ihtiyaçları göz önüne alarak tasarlanmasına ne denir? (20.30)

Hadi ipucu sorusu 15 Ekim saat 20.30 yarışması öncesi Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü'ne özel olarak şu soru ipucu olarak yöneltildi; "Ürünlerin, hizmetlerin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına ne deniyor biliyor musunuz?

15.10.2018 - 15:44 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü'ne  özel seçildi. Hadi'nin Instagram hesabından paylaşılan soru, 15 Ekim Hadi 20.30 yarışmasında sorulacak. Peki; 15 Ekim Hadi ipucu sousu ve cevabı ne? İşte, Hadi'nin 20.30 yarışması için paylaşılan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU 15 EKİM SAAT 20.30 YARIŞMASI

Hadi'nin saat 20.30'da yapılacak yarışması öncesi Hadi'in Instagram hesabından şu soru paylaşıldı:

Bugün 15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü! Beyaz bastonun görme engelliler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bastonları, önlerindeki engelleri fark etmelerini ve yollarını daha kolay bulmalarını sağlamanın yanında, bağımsızlıklarını da sembolize ediyor.

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15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü’ne özel Hadi bu akşam 20:30'da.

İpucumuz engelliler için en önemli kavramlardan birinden geliyor. Hayatımıza her gün yeni bir ürün, hizmet giriyor. Acaba görme engelliler bu ürün ve hizmetlerden eşit şartlarda yararlanabiliyorlar mı? Aslında her şey farklı ihtiyaçlara sahip bireylere göre de tasarlansa engellilerin karşılaştığı pek çok sorun çözülmüş olacak. Peki ürünlerin, hizmetlerin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına ne deniyor biliyor musunuz?

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI: EVRENSEL TASARIM

 

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