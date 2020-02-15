Hadi ipucu 15 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Dünya genelindeki 1000'e yakın gayzerin yaklaşık yarısı hangi ülkededir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 15 Şubat sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 ŞUBAT CEVABI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)