Hadi ipucu 18 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "Bugünkü ipucumuz Lübnan'da bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali’nden geliyor sevgili hadiciler. ”Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülen, Kuzgun dizisinin yıldızı oyuncumuz kim sizce?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 18 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU 18 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınladı. Yapılan duyurusu ise:

Mini Hadi ipucu bu öğlen saat 12.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 18TEMMUZ CEVABI: BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre)Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.