Hadi ipucu 21 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Hababam Sınıfı'nın ilk film serileri nerede çekilmiştir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu film gecesi yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 21 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 50.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 21 NİSAN CEVABI: ADİLE SULTAN KASRI

Adile Sultan Kasrı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bugün Validebağ korusu içinde yer alır. Sultan Abdülaziz tarafından küçük kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapının girişine çift kollu görkemli merdivenlerden ulaşılır. Kasrın birinci ve ikinci katlarında büyük orta sofa-salon bulunmaktadır.

Giriş, gerek birinci katta, gerekse ikinci katta sahanlığa açılmaktadır. Bu mekânlar, sofadan üç basamak ve korkuluklarla ayrılmıştır. Baş oda, büyük odalar ve servis-bekleme mekânlarıyla bağlantılıdır. Şu anda öğretmen evi olarak kullanılmaktadır. Hababam Sınıfı'nın ilk film serileri burada çekilmiştir ve odalardan biri Hababam Sınıfı Müzesi olarak düzenlenmiştir.

Mimarı: Paris saint-barbe mimarlık mezunu Nigoğos Amira Balyan ya da kısaca Nigoğos bey'dir.