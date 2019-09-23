Hadi ipucu 23 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Atatürk portresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Arnavut sanatçı kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı saatler kaldı. İşte, Hadi ipucu 23 Eylül sorusu ve cevabı...
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HADİ İPUCU SORUSU 23 EYLÜL
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 23 EYLÜL CEVABI: SAIMIR STRATI
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