Hadi 26 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, "Bugünkü ipucumuz Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış eserden senaryolaştırılan "Yedi Kocalı Hürmüz" hakkında sevgili hadiciler. Geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiş bu oyunda, olaylar hangi şehirde geçiyor sizce?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi 26 Temmuz sorusu ve cevabı.

HADİ İPUCU CEVABI 26 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise

Mini Hadi ipucu bu akşam 12.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 26 TEMMUZ CEVABI: İSTANBUL / TAŞKASAP

Film, İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan güzel bir kadın olan Hürmüz'ün (Nurgül Yeşilçay) çevresinde geçmektedir. Resmî nikâhla evli olmadığı, farklı mesleklere mensup 6 tane kocası olan Hürmüz, her gün bir kocasını evinde konuk etmekte ve onların isteklerini yerine getirmektedir. O erkekler de Hürmüz'e çeşitli armağanlar getirmekte ve o da geçimini bu yolla sürdürmektedir.

Hürmüz bir gün berber olan kocasının dükkânında Doktor Hüsrev'le (Memet Ali Alabora) karşılaşır ve kalbi bir başka çarpmaya başlar. Daha sonra hastalık bahanesiyle bir gece onu evine çağırır ve Doktor da ona vurulur. Ancak o gece tüm kocaları aynı anda Hürmüz'ün evine gelir ve Hürmüz ile can yoldaşı Safinaz (Gülse Birsel) karmakarışık bir olayın ortasında kalır. Hürmüz ve Doktor'un amacı ise "aşk evliliği" yapmaktır.