Hadi ipucu 27 Aralık sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 27 Aralık sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 27 ARALIK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 12.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 27 ARALIK CEVABI: FATİH SULTAN MEHMET
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