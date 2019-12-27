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Hadi ipucu 27 Aralık: Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir? Hadi 12.30

Hadi ipucu 27 Aralık sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, "Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir?" oldu. Hadiciler, Hadi 12.30 ipucu cevabı ile bir adım önde olacak. İşte, 27 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu 27 Aralık 2019

Hadi ipucu 27 Aralık sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Şiirlerinde "Avnî" mahlasını kullanan padişah kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 27 Aralık sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 27 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 27 ARALIK CEVABI: FATİH SULTAN MEHMET

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