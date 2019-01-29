Hadi ipucu 29 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün akşam saat 20.30'daki Hadi Fizy ipucu olarak Fizy şarkı listesi işaret edildi. Hadi ipucu 29 Ocak sorusu ise; "Fizy "Alternatif Salı" listesinin 10. şarkısı nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU 29 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'da

Ödül ise; 30.000 TL

Hadi ipucu sorusu: Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, ''Alternatif Salı'' listesindeki 10. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: DELİNİN YILDIZI - VEGA

Vega kimdir?

Vega, Türk rock müzik grubudur. Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alır. İTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu olan Mert Koral ve Tuğrul Akyüz ile Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Deniz Özbey tarafından kurulmuştur. 1999 yılında Tamam Sustum, 2002 yılında Tatlı Sert ve 2003 yılında Tatlı Sert 2 albümlerini çıkardı. 2003 yılında Mert Koral'ın ayrılmasından sonra yola iki kişi devam ettiler. En son 2005 yılının sonunda "Hafif Müzik" albümü çıktı. Şimdiye kadar (28-02-2007) 3 albümünden 7 klip yayınlandı: "Tamam Sustum!", "Alışamadım Yokluğuna", "Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı", "Bihaber" (kısa bir süre yayınlandıktan sonra grup beğenmediği için yayından kaldırıldı. "Serzenişte", "Elimde Değil", "Hafif Müzik". Deniz Özbey ile Tuğrul Akyüz evli ve bir çocukları vardır.