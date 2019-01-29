Hadi ipucu 29 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi ipucu olarak çöpüne sahip çık vakfı işaret edildi. Hadi ipucu 29 Ocak sorusu ise; "Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadar?"

HADİ İPUCU SORUSU 29 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'da

Ödül ise; henüz yayınlanmadı!

Hadi ipucu sorusu: Çöpten arındırılmış bir çevre yaratmak için çalışan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, üretilen çöp miktarının azaltılması ve çöpün doğru yere atılması yönünde farkındalık çalışmaları yaratıyor. Gerçekten ihtiyacımız olmayan pipet, kâğıt veya plastik bardak, tabak, çatal, bıçak, plastik poşet gibi tek kullanımlık ürünlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Türkiye’de kişi başı üretilen günlük çöp miktarı ortalama ne kadardır?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: ORTALAMA 1.17 KG