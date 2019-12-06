Hadi ipucu 6 Aralık sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Deniz, göl ve ırmakların kıyılarına oluşturulan balık avlama yerine ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 6 Aralık sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 6 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 6 ARALIK CEVABI: DALYAN