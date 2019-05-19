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Hadi ipucu cevabı 19 Mayıs: 19 Mayıs hangi tarihte "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaya başlanmıştır? 19.30 Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 19 Mayıs Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "19 Mayıs hangi tarihte "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaya başlanmıştır?" şeklinde yayınlandı. Büyük Ödüllü Hadi yarışması bu akşam 19.30'da. İşte Hadi ipucu cevabı...

Hadi ipucu

19 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusunu Instagram'dan, "Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı! Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak bastı ve bu tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçti. Peki sizce 19 Mayıs hangi tarihte "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaya başlanmıştır?" diye soruldu. Hadi bu akşam 19.30'da büyük ödüllü yarışmasını sunacak. 19 Mayıs Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU CEVABI

19 Mayıs Hadi ipucu cevabı: 20 HAZİRAN 1938

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLAMIŞTIR?

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

 

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