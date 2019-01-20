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Hadi ipucu 20 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak emojiler işaret edildi. Hadi ipucu 20 Ocak sorusu ise; "Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?"
HADİ İPUCU SORUSU 20 OCAK
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da
Ödül ise; 50.000
Hadi ipucu sorusu: Mesajlarımızda, yorumlarımızda, fotoğraf ve story'lerimizde severek kullandığımız emojilerin ilk kez 1999 yılında hayatımıza girdiğini biliyor muydunuz? Pazar akşamının ipucu emojilerden geliyor. Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?
HADİ İPUCU SORUSU YANITI: GÜLEN YÜZ EMOJİSİ
Scott Fahlman, 19 Eylül 1982'de ilk emojiyi buldu. Scott Fahlman, ilk emoji gülen yüzü ilk kez bir forum sitesinde kullanmıştı. Fahlman, emojinin hikayesini BBC'ye şöyle anlattı: "Ne kullanabiliriz diye klavyeye bakıyordum. Sonra düşündüm ki... Sadece bir çizgimiz var ve insanlar belki kafalarını yan çevirip her zaman parantez işaretiyle kullanılan iki nokta ve eksi işaretiyle güzel bir yüz kullanırlar. Nasıl bu kadar popüler olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu.
Gülenyüzler evrenseldir. Her kültürde ağzınızı bükersiniz ve gülümsersiniz. Orijinal gülenyüzle ilgili en güzel şey, onun gülümsemenin en saf özünü temsil etmesi. Beyaz ya da siyah biri değil ya da gülen bir Çinli de değil.
"Günümüzde binlerce emoji seçeneği bulunuyor. Ancak klayvedeki karakterlerinin yerini hiçbir şey tutmaz. Bence çoğu epey çirkin. Şahsen klavye karakterleri daha iyi. Belki de klavye karakterleriyle yapılanların keşfine yardım ettiğim için öyledir. "
Fahlman'ın bu buluşu şöhret getirmedi ama dünyada milyarlarca insanın bu özelliği kullanmasına sebep oldu.
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