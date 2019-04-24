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24 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu Insatgram hesabından, "Bugünkü ipucumuz yaşamın temeli olan biyolojik süreçlerden biri ile ilgili sevgili hadiciler. Çürüme veya mayalanma diye tabir edilen bu sürece verilebilecek en güzel örnek; sütün yoğurda dönüştürülmesi işlemidir. Bu işleme ne isim verildiğini biliyor musunuz?" diye sordu. Hadi bu akşam saat 19.30'da Ailece Hadi konseptiyle yarışmacılarının karşısına çıkacak. Tüm soruları bilen yarışmacılar 20.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi olacak.
HADİ İPUCU CEVABI
24 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: FERMANTASYON
HADİ İPUCU SORUSU: FERMANTASYON NEDİR?
Fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.[1] Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif fosforilasyon olamadığı durumlarda, glikoliz yoluyla ATP üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir. Biyokimyanın fermantasyonla ilgilenen dalı zimolojidir.
Fermantasyonda glikoz (veya başka bir bileşik) hidrojenlerini teker teker kaybederek enerji üretimini sağlar. Oksijen olmadığı için bu parçalanma sonucunda ortaya çıkan basit organik bileşikler hücrenin kullanabileceği nihai elektron alıcısı ve hidrojen alıcıları olurlar.
Fermantasyonun son adımı (pirüvatın fermantasyon ürünlerine dönüşmesi) enerji üretmese dahi, bu süreç anaerobik bir hücre için önemlidir çünkü glikozun pirüvata dönüşmesi sırasında harcanan nikotinamit adenin dinükleotit'in (NAD+) yenilenmesini sağlar; glikolizin devamı için bu gereklidir. Örneğin alkol fermantasyonunda pirüvattan oluşan asetaldehit, NADH + H+ tarafından etanola dönüşür, bu da hücreden dışarı atılır.
Glikozun fermantasyonunda genelde en sık üretilen basit bileşik pirüvat veya ondan türemiş bir veya birkaç bileşiktir: bunlar arasında etanol, laktik asit, hidrojen, bütirik asit ve aseton sayılabilir. Şeker ve amino asitlerin fermantasyonu çeşitli canlılarda görülmekle beraber, bazı ender organizmalar alkanoik asitler, pürinler, pirimidinler ve başka bileşikler de fermente edebilir. Çeşitli fermantasyon tipleri ürettikleri ürünlere göre adlandırılırlar.
Fermantasyon terimi biyokimyada oksijen yokluğunda enerji üreten reaksiyonlar için kullanılmasına karşın, gıda sanayisinde daha genel bir anlam taşır, mikroorganizmaların oksijen varlığında yaptığı parçalama reaksiyonlarını da kapsar (sirke fermantasyonu gibi). Biyoteknolojide bu terim daha da genel kullanılır ve büyük tanklarda büyütülen mikroorganizmalara yaptırılan her türlü üretime (proteinler dahil) fermantasyon denir.
NOT: 24 NİSAN HADİ AİLECE İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DAN TAKİPÇİLER İLE PAYLAŞILDI.
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